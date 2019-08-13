Самая северная выставка российской художественной фотографии откроется на Соловках

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Галерея под открытым небом, которая откроется у входа в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь 20 августа, станет самой северной российской художественной фотовыставкой. Об этом сообщает официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).

"Двадцатого августа 2019 года на Соловецком острове перед вратами Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря состоится торжественное открытие постоянно действующей галереи под открытым небом, которая станет самой северной площадкой, представляющей проекты современной российской художественной фотографии", - написано на сайте.

Галерея, говорится в сообщении сайта, откроется выставкой "Русские сезоны. Соловки" фотографа Александра Львова, которая будет состоять из 64 крупноформатных работ, посвященных природе, архитектуре и духовной жизни Соловецкого архипелага. Она станет заключительной частью начатого в 2016 году проекта "Русские Сезоны. Трилогия Русского Севера". Первая часть трилогии, темой которой стали храмы Кижского погоста, была представлена на Тверском бульваре Москвы в 2017 году, вторая - "Русские Сезоны. Валаам" - в 2018 году в галерее под открытым небом на Валааме. Проект осуществлен по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь возник на архипелаге в Белом море в первой половине XV века. Он стал одним из самых известных монастырских комплексов России и местом паломничества. Деятельность монастыря прерывалась в годы советской власти, когда там был размещен лагерь для заключенных, и возобновилась в 1990 году.

Соловецкий архипелаг состоит из шести островов общей площадью более 300 кв. км, на нем выявлено множество различных археологических памятников, самые древние из которых относятся к II-III тысячелетиям до н. э. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.

С 1960-х годов на Соловках ведутся реставрационные работы. Все работы контролирует ЮНЕСКО.