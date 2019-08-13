Симфонический оркестр Филадельфии отозвал приглашение Пласидо Доминго на концерт

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Симфонический оркестр Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник отозвал приглашение принять участие в концерте испанскому тенору Пласидо Доминго, обвиненному в сексуальных домогательствах. Соответствующее сообщение размещено в Twitter одного из пяти ведущих симфонических оркестров США.

"Ассоциация оркестра Филадельфии отзывает свое приглашение Пласидо Доминго на открытие концерта 18 сентября 2019 года. Мы привержены обеспечению безопасной, располагающей, уважительной и соответствующей предъявляемым требованиям среды для оркестра и персонала, для артистов и композиторов, для аудитории и нашего сообщества", - уточнила дирекция оркестра. Она обещала позднее сообщить внесенные изменения в программу упомянутого выше концерта.

Как информировало в понедельник агентство Associated Press (AP), восемь певиц и одна танцовщица рассказали его журналистам о том, что с конца 1980-х в разное время примерно в течение 30 лет подвергались домогательствам со стороны Доминго. Три женщины сказали, что Доминго пытался их поцеловать. Одна из собеседниц агентства утверждает, что певец рукой залез ей под юбку. Указанные случаи якобы имели место в том числе и на территории США.

АP подчеркивало, что около 30 опрошенных его журналистами лиц из числа музыкантов, певцов, танцовщиков и работников сцены сказали, что Доминго в их присутствии проявлял настойчивый интерес к молодым женщинам и иногда вел себя непристойно.

В заявлении 78-летнего Доминго, предоставленном АP, говорится, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". Певец, который выступает, дирижирует и является генеральным директором Лос-Анджелесской оперы, подчеркнул, что приведенные агентством утверждения не соответствуют действительности. Доминго отметил, что вступал в какие-либо отношения только по обоюдному согласию.