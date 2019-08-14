В КЧР в честь Курбан-Байрама провели конкурс чтецов Корана и викторину по основам религии

ЧЕРКЕССК, 13 августа. /ТАСС/. Третий день священного праздника Ид-аль-Адха (Курбан-Байрам) отметили в Карачаево-Черкесской Республике викторинами на знание основ религии, конкурсом чтецов Корана и спортивными состязаниями, сообщил ТАСС во вторник один из организаторов мероприятия Науруз Кубанов.

"У нас прошел праздник в честь Курбан-Байрама в станице Сторожевой Зеленчукского района с участием более 1000 человек со всей Карачаево-Черкесии", - сказал Кубанов.

Конкурс на самое красивое чтение аятов из Корана прошел в трех возрастных группах: до 8 лет, 9-13 и 13-18 лет. Жюри выбрало трех лучших чтецов, которые получили призы и подарки. Всего в конкурсе приняли участие около 40 детей.

После конкурса была организована викторина по основам религии и жизнеописанию пророков среди взрослых и детей. Все, верно ответившие на вопросы, получили призы.

Празднование продолжилось турниром по борьбе на поясах с участием около 80 человек, скачками и народными карачаевскими состязаниями по киданию камня и лазанью по веревке, пропитанной маслом. Для детей были подготовлены бесплатные аттракционы и сладкие угощения.

Курбан-байрам отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку, он продолжается три дня. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.