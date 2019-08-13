В фонде "Вера" рассказали, где может пройти реформа психоневрологических интернатов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 августа. /ТАСС/. Реформирование психоневрологических интернатов для формирования нового подхода к организации жизни пациентов и помощи им в ближайшие годы может пройти в семи-восьми регионах России, а затем лучший опыт планируется растиражировать по стране. Об этом сообщила ТАСС учредитель благотворительного фонда "Вера" Анна Федермессер, прибывшая на заседание рабочей группы Госсовета по направлению "Социальная политика" в Великий Новгород во вторник.

"Те регионы, где мы найдем вот три опорные точки, их будет не много: не 85, даже не 25, я думаю, что их будет семь-восемь, в этих регионах мы будем реализовывать в течение ближайших нескольких лет реформирование, реорганизацию (ПНИ), а потом с лучшими практиками это тиражировать", - сказала Федермессер.

Как сообщалось, Минтруд России готовит новые правила работы психоневрологических интернатов (ПНИ), которые будут учитывать потребности детей и взрослых в реабилитации, социализации, а также определять задачи по медицинскому обследованию проживающих в этих учреждениях. Опорными точками для реализации реформирования Федермессер считает небезразличное отношение руководства региона и ПНИ к реабилитации и социализации людей, проживающих в интернатах.

"В первую очередь, это должен быть губернатор, который хочет менять, который хочет после себя оставить созидательный результат. Это должен быть министр, которому не все равно, даже не важно какой: соцзащиты или здравоохранения, кто готов в эту тему погружаться, и это должен быть руководитель учреждения, который действительно заинтересован в том, чтобы его учреждение стало лучшим", - добавила Федермессер.