Крест подняли на купол собора Костромского кремля в день 75-летия Костромской области

КОСТРОМА, 13 августа. /ТАСС/. Молебен, освящение креста и поднятие его на купол Богоявленского собора восстанавливаемого Костромского кремля состоялись в Костроме в день празднования 75-летия Костромской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"В рамках празднования 75-летия Костромской области и накануне праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня на строительной площадке восстанавливаемого Костромского кремля состоялся торжественный молебен и освящение креста купола Богоявленского собора. <…> Завершился один из важнейших этапов проекта - на купол Богоявленского собора поднят крест", - говорится в сообщении.

Чин освящения совершил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. "Это важное событие мы приурочили к 75-летию Костромской области. Мы очень надеемся, что молитвами святейшего патриарха, трудами нашего благодетеля Виктора Тырышкина, с помощью нашего губернатора, администрации области и всех тех людей, которые здесь трудятся, наш объект будет продвигаться к завершению. И в скором времени мы сможем здесь совершать богослужения", - цитирует пресс-служба митрополита.

Костромской кремль - памятник церковного зодчества XVIII - XIX веков, который был уничтожен в 1934 году. Проект по воссозданию храмового комплекса стартовал в 2015 году. Работы идут на средства благотворителя Виктора Тырышкина и при поддержке губернатора Костромской области Сергея Ситникова.