Аксенов инициировал проверки прокуратурой медучреждений на дефицит лекарств

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе выездного совещания по проблемам Симферопольского района обратился к прокурору республики с просьбой проверить медучреждения на предмет дефицита лекарств.

В ходе совещания местные жители пожаловались, что в медучреждениях нет препаратов для исследования на гепатит, заболевание щитовидной железы и другие, в результате чего пациенты вынуждены обращаться в частные клиники.

"Как могут реактивы отсутствовать? Я прошу прокуратуру, включайтесь в процесс. Прошу провести проверку отсутствия лекарственных препаратов, <…> самые жесткие оценки давайте", - отметил Аксенов.

По его словам, в Крыму на приобретение лекарств выделяются необходимые средства.

"Люди справедливо говорят, я не сомневаюсь, что нет реактивов, нет лекарств. Более чем. Никогда здравоохранение так не финансировалось. Значит, это просто некомпетентность, халатность", - сказал он. Аксенов не уточнил сумму, выделяемую на закупку лекарств в республике.

20 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что только в семи субъектах России жизненно важные лекарства закупаются по полному списку, в остальных регионах список необходимых препаратов сокращается. По его словам, денежные средства из федерального бюджета на лекарства субъектам РФ были перечислены еще в феврале, но там не вовремя идут закупки. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова пояснила, что в России выявлено 30 регионов, где существуют проблемы в обеспечении льготными лекарственными препаратами.