В Минюсте считают, что правила посещения судов должны быть едины для всех учреждений

УЛЬЯНОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Правила посещения российских судов, которые по запросу Минюста России разрабатывают эксперты, должны быть едины для всех учреждений на территории страны. Об этом в среду сообщил ТАСС в кулуарах форума "ЮрВолга-2019" заместитель министра юстиции РФ Денис Новак.

Ранее Министерство юстиции РФ попросило Совет судей разработать правила внутреннего распорядка для всех российских судов. Как сообщал ТАСС, Совет судей РФ уже приступил к разработке документа.

"Сейчас это все [правила] утверждается председателем каждого суда, и по каким-то вопросам, в том числе, связанным с тем, как нужно одеваться в суде, какие вещи можно проносить в суд, можно ли делать фотографии и пользоваться телефонами, в том числе, в коридорах судов, там, где предусмотрены места для посетителей. Единообразия по этому поводу нет, поэтому мы с такой инициативой и обратились. Здесь, конечно, по наиболее ключевым вопросам, должен быть единый подход, чтобы [эти правила] не отличались от суда к суду", - сказал собеседник агентства.

Новак добавил, что при разработке правил необходимо сделать акцент на открытости судебной системы. "На том, чтобы не создавалось препятствий, барьеров для граждан и, в том числе, для адвокатов, которые оказывают юридическую помощь, в связи с посещением судов", - уточнил он.

Заместитель министра отметил, что в Совете судей уже прошло публичное обсуждение первоначального проекта типовых правил посещения судов. "Было высказано достаточно много критики. <…> Обсуждение было довольно конструктивным, помимо Минюста, были приглашены и представители адвокатского сообщества, и представители Совета по развитию гражданского общества и защите прав человека. Коллеги из Совета судей пообещали, что они учтут все замечания, и следующая редакция также будет обсуждена", - сказал собеседник агентства.

Международный молодежный юридический форум "ЮрВолга-2019" проходит в Чердаклинском районе Ульяновской области и продлится по 14 августа. В программе - мастер-классы, дискуссии и лекции экспертов, участникам также предстоит выбрать президента "ЮрВолги" по аналогии с процедурой политических выборов. Форум проводится в регионе с 2011 года Ассоциацией юристов России совместно с правительством Ульяновской области при поддержке Совета Федерации, Госдумы, Министерства юстиции РФ, ЦИК РФ, Общественной палаты, Федеральной палаты адвокатов и Федеральной нотариальной конторы. Форум 2019 года посвящен вопросам проблемы охраны и защиты интеллектуальной собственности в свете технологий искусственного интеллекта и блокчейн, а также прав человека, защиты прав потребителей и оказания бесплатной юридической помощи.