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В Минюсте считают, что правила посещения судов должны быть едины для всех учреждений

Заместитель министра юстиции Денис Новак отметил, что при разработке правил необходимо сделать акцент на открытости судебной системы

УЛЬЯНОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Правила посещения российских судов, которые по запросу Минюста России разрабатывают эксперты, должны быть едины для всех учреждений на территории страны. Об этом в среду сообщил ТАСС в кулуарах форума "ЮрВолга-2019" заместитель министра юстиции РФ Денис Новак.

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Ранее Министерство юстиции РФ попросило Совет судей разработать правила внутреннего распорядка для всех российских судов. Как сообщал ТАСС, Совет судей РФ уже приступил к разработке документа.

"Сейчас это все [правила] утверждается председателем каждого суда, и по каким-то вопросам, в том числе, связанным с тем, как нужно одеваться в суде, какие вещи можно проносить в суд, можно ли делать фотографии и пользоваться телефонами, в том числе, в коридорах судов, там, где предусмотрены места для посетителей. Единообразия по этому поводу нет, поэтому мы с такой инициативой и обратились. Здесь, конечно, по наиболее ключевым вопросам, должен быть единый подход, чтобы [эти правила] не отличались от суда к суду", - сказал собеседник агентства.

Новак добавил, что при разработке правил необходимо сделать акцент на открытости судебной системы. "На том, чтобы не создавалось препятствий, барьеров для граждан и, в том числе, для адвокатов, которые оказывают юридическую помощь, в связи с посещением судов", - уточнил он.

Заместитель министра отметил, что в Совете судей уже прошло публичное обсуждение первоначального проекта типовых правил посещения судов. "Было высказано достаточно много критики. <…> Обсуждение было довольно конструктивным, помимо Минюста, были приглашены и представители адвокатского сообщества, и представители Совета по развитию гражданского общества и защите прав человека. Коллеги из Совета судей пообещали, что они учтут все замечания, и следующая редакция также будет обсуждена", - сказал собеседник агентства.

Международный молодежный юридический форум "ЮрВолга-2019" проходит в Чердаклинском районе Ульяновской области и продлится по 14 августа. В программе - мастер-классы, дискуссии и лекции экспертов, участникам также предстоит выбрать президента "ЮрВолги" по аналогии с процедурой политических выборов. Форум проводится в регионе с 2011 года Ассоциацией юристов России совместно с правительством Ульяновской области при поддержке Совета Федерации, Госдумы, Министерства юстиции РФ, ЦИК РФ, Общественной палаты, Федеральной палаты адвокатов и Федеральной нотариальной конторы. Форум 2019 года посвящен вопросам проблемы охраны и защиты интеллектуальной собственности в свете технологий искусственного интеллекта и блокчейн, а также прав человека, защиты прав потребителей и оказания бесплатной юридической помощи.

Теги
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