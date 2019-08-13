Матовников: работа с ТАСС позволяет СКФО двигаться вперед в информационном пространстве

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 13 августа. /ТАСС/. Активная совместная работа регионов Северного Кавказа с ТАСС позволяет округу двигаться вперед в информационном пространстве, заявил на встрече с участниками форума "Машук" полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников.

"Для нас важно движение вперед в информационной политике. В этом смысле ТАСС - один из лидеров информационного пространства новостного РФ, мы как раз начинаем активно работать с ТАСС", - сказал он.

Матовников обратил внимание на специфику Северного Кавказа и важность взвешенной информационной политики при присутствии информационных вызовов извне.

"Мы и работали, но будем более активно работать, потому что противодействие вызовам информационным, которые существуют извне, потому что Кавказ рассматривается как специфический регион, который можно "расшатывать". Некоторые почему-то считают, что это можно быстро сделать и пытаются это делать - мы, конечно, этому противодействуем", - пояснил полпред.

Ранее на встрече с участниками форума Матовников высоко оценил значимость ресурса "Это Кавказ", отметил его большую роль в повышении туристической привлекательности региона. "Мне нравится, что расписан каждый субъект с точки зрения туризма и выдающихся мест в каждом субъекте СКФО. Этот портал позволяет открыть для людей места и красоты Кавказа", - сказал полпред, отметив, что портал, на его взгляд, поможет стать еще более интересным благодаря интерактивности.

В свою очередь генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов пояснил, что "Это Кавказ" направлен на освещение тем не только в сфере туризма. "Это Кавказ" - большой информационный ресурс, который создан для поддержки экономических и социальных инициатив кавказских регионов, в том числе в сфере туризма", - сказал он.

"Это Кавказ" - один из первых проектов, который начал менять ошибочные стереотипы о Кавказе", - в свою очередь заявил ТАСС глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. человек. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.