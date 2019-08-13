Fox: бронзовую копию посмертной маски Наполеона выставили на торги в США

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Бронзовая копия посмертной маски французского императора Наполеона Бонапарта (1769-1821) выставлена на аукцион в городе Новый Орлеан (штат Луизиана) за $34,5 тыс. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News .

До сих пор считалось, что посмертную маску Наполеона снял на острове Святой Елены его личный врач Франческо Антоммарчи, умерший в 1838 году в городе Сантьяго-де-Куба. "Продолжается, однако, спор относительно того, кто снимал посмертную маску свергнутого императора. В свое время считали, что это был личный врач Наполеона Франческо Антоммарчи, однако сейчас полагают, что это был британский военный врач Фрэнсис Бертон и что он снял посмертную маску 7 мая 1821 года", - уточняется на сайте галереи.

По ее данным, существует несколько копий данной маски. Одна из них хранится в музее Кабильдо штата Луизиана в Новом Орлеане. Оригинал выставлен в Наполеоновском музее в Гаване.

Будущий император родился в семье адвоката и политика Карло Буонапарте и его супруги Летиции. Французская революция в июле 1789 года открыла ему путь к блистательной военной карьере: в возрасте 24 лет после взятия Тулона он получил чин бригадного генерала, в ноябре 1799 года Наполеон стал первым консулом Французской республики, а спустя еще пять лет был провозглашен императором.

Два года назад на аукционе в Фонтенбло одна из знаменитых треуголок монарха была продана почти за €2 млн. Дом инвалидов, на территории которого расположена гробница Наполеона, ежегодно посещают почти 1,5 млн человек.