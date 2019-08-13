Матовников: общественному совету при полпреде в СКФО необходимо больше экспертов

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 13 августа. /ТАСС/. Формат работы и состав общественного совета при полномочном представителе президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе будет изменен, в частности, в его состав должно войти большее число экспертов. Об этом на встрече с участниками форума "Машук" сообщил полпред Александр Матовников.

"Был общественный совет при полпреде - мы его сейчас переформатируем, потому что просто общественный совет для сборов и совещаний - он не нужен. Мне нужны эксперты по направлениям. То же самое и с молодежным [советом при полпреде]", - сказал он.

Матовников пояснил, что в молодежный совет вошли представители всех семи регионов округа, первая встреча была проведена в начале июля. "Мы договорились о том, что начинаем работу", - пояснил полпред.

Общественный совет Северо-Кавказского федерального округа был создан по поручению президента РФ в июне 2010 года и выступает консультативным органом при подготовке предложений по решению общественно-политических, социально-экономических, этнокультурных вопросов развития Северного Кавказа. В состав Общественного совета входят члены Общественной палаты Российской Федерации, руководители региональных общественных палат, известные представители общественных организаций, религиозных конфессий, научных, творческих и деловых кругов, внесшие вклад в развитие округа.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. человек. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.