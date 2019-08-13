Начальник тюрьмы США, где покончил с собой Эпштейн, временно отстранен

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Начальник тюрьмы в Манхэттене, где покончил с собой обвиняемый в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансист Джеффри Эпштейн, временно отстранен от исполнения обязанностей и переведен в региональный офис Бюро тюрем США. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства юстиции страны.

Что нужно знать о Джеффри Эпштейне, обвиненном в сутенерстве

"Генеральный прокурор [министр юстиции] сегодня отдал распоряжение Бюро тюрем временно командировать начальника метрополитенского исправительного центра Нью-Йорка в региональный офис Бюро по Северо-восточному округу до завершения расследований ФБР и Генеральной прокуратуры [причин и обстоятельств] предполагаемого самоубийства Джеффри Эпштейна, бывшего заключенного центра", - информировала пресс-служба.

По ее данным, исполняющим обязанности начальника упомянутой выше тюрьмы назначен Джеймс Петруччи. Два сотрудника пенитенциарного заведения, которые должны были осуществлять надзор за финансистом, отправлены в административный отпуск.

Как сообщалось ранее, Эпштейн совершил самоубийство в субботу утром в тюремной камере. Сотрудники пенитенциарного заведения тщетно пытались привести в сознание финансиста, которого позднее доставили в больницу. Врачи констатировали смерть Эпштейна.

По данным газеты The New York Times, начальство тюрьмы в нью-йоркском районе Манхэттен установило на шесть дней особое наблюдение за этим заключенным после его попытки самоубийства 23 июля. Финансиста ежедневно осматривал психиатр. Однако 29 июля режим был отменен. Федеральное бюро тюрем США, куда газета обратилась с запросом, не предоставило оснований для решения о прекращении пристального наблюдения за Эпштейном в камере.

Финансист был арестован правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура полагает, что Эпштейн в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из них было 14 лет. По данным следствия, он подвергал их домогательствам и сексуальному насилию.