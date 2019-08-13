Лауреаты проекта "Горячее сердце" прибыли на отдых в детский центр "Орленок" на Кубани

СОЧИ, 13 августа. /ТАСС/. Около 70 детей - лауреатов всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце", приехали на тематическую смену в детский центр "Орленок" (Краснодарский край), которая стартовала во вторник. Об этом ТАСС сообщил Александр Пашкин, начальник отдела по связям с общественностью Фонда социально-культурных инициатив, реализующего данный проект.

"Лауреаты всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" прибыли на отдых в детский центр "Орленок". Это 68 детей разного возраста, из разных регионов. Мы стараемся работу с этими детьми выстраивать в течение всего года, и тематическая смена в "Орленке" - одна из таких задач, которую нам помогает решать Министерство просвещения РФ. Лауреаты приезжают сюда уже пятый год подряд", - сказал Пашкин.

Фонд социально-культурных инициатив, который возглавляет Светлана Медведева, проводит проект "Горячее сердце" с 2013 года. За это время награды удостоены более 800 ребят (в возрасте до 23 лет) и общественных объединений. В этом году лауреатами стали 140 человек, четверо из них посмертно, и пять общественных организаций.

"Смысл проекта заключается в том, что мы поощряем детей, которые что-то важное в своей жизни совершили. <...> Большая часть детей, награжденных знаком, отмечены за поступки в чрезвычайных ситуациях - спасение утопающего, помощь при пожаре. Но у нас есть и дети, которых мы называем "преодоленцы", они находятся в какой-либо сложной жизненной ситуации либо имеют ограничения по здоровью, но у них за плечами есть достижения в спорте, науке, искусстве", - пояснил собеседник агентства.

20 августа представители фонда в детском лагере проведут "Теплые встречи", где познакомятся со всеми лауреатами, а 22 августа - дискуссию "Диалог о повседневном мужестве". "Мы бы хотели, чтобы и другие дети, приехавшие на отдых, глядя на наших лауреатов, тоже что-то переоценили в своей жизни, по-другому взглянули на тех, кто живет рядом с ними и кому иногда нужно протянуть руку помощи. <...> Есть дети с непростыми судьбами, и участие в проекте их тоже подкрепляет морально и психологически", - отметил Пашкин.

"Российское движение школьников" в "Орленке"

Как сообщили в пресс-службе "Орленка", во вторник стартовала профильная смена всероссийского конкурса "Российское движение школьников (РДШ) - территория самоуправления". Участие в ней примут около 700 детей из 60 регионов России.

"Они прошли серьезный конкурсный отбор по социальному проектированию на темы добровольчества, популяризация науки, здорового образа жизни, школьного самоуправления. В течение смены дети совместно с экспертами доработают свои проекты, придумают новые и реализуют их на территории "Орленка". Кроме того, ребята будут учиться лидерству, предпринимательству, урбанистике", - сказали в пресс-службе.

В финале смены эксперты оценят работу команд и выберут 30 лучших, еще 15 победителей будут определены в ходе детского голосования. Эти команды получат гранты от "Российского движения школьников" на реализацию своих проектов.

"Они готовы к участию в значимых для страны проектах, умеют генерировать идеи, развивать их в команде единомышленников и делиться своим опытом с окружающими. "Орленок" является той инновационной площадкой, где можно реализовать свой потенциал, получить систематизированные навыки организации любого дела", - приводит пресс-служба слова директора всероссийского детского центра Александра Джеуса.