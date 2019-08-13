Врачи Дагестана планируют попасть в Книгу рекордов России по количеству операций за день

МАХАЧКАЛА, 13 августа. /ТАСС/. Врачи Хасавюртовской центральной городской больницы (ЦГБ) в Дагестане намерены попасть в Книгу рекордов России по количеству проведенных операций за один день. В планах у врачей 15 августа прооперировать более 50 пациентов, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Дагестана.

"Врачи нового отделения флебологии Хасавюртовской ЦГБ планируют попасть в книгу рекордов России по количеству проведенных операций за один день. В четверг, 15 августа, одновременно будут работать два сердечно-сосудистых хирурга, в планах которых - прооперировать более 50 пациентов с варикозным расширением вен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такого "еще нигде в России не делалось". "Все, что для этого нужно - новейшие технологии и руки опытных врачей. А это все сегодня в ЦГБ [Хасавюрта] имеется", - сообщается в сообщении.

В настоящее время без надрезов и общего наркоза через небольшой прокол при помощи внутрисосудистого лазера врачи за 15 минут устраняют причину варикоза.

"Раньше длительность хирургических вмешательств при данной патологии превышала два часа. Сегодня благодаря внедрению во врачебную практику уникальной технологии со сложным названием "эндовазальная лазерная облитерация в сочетании с минифлебэктомией" пациенты быстрее восстанавливаются. Они встают на ноги сразу после вмешательства и могут выйти из операционной самостоятельно. Соответственно, значительно сокращается и время пребывания в стационаре", - отметили в региональном ведомстве.