Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Успенский пост, установленный в преддверии праздника Успения Богородицы 28 августа, начинается у православных верующих в среду. В этот день также отмечается праздник в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, в народе именуемый Медовый спас.

По строгости соблюдения Успенский пост приравнивается к Великому посту (без мясных, молочных и рыбных продуктов) и продолжается с 14 по 27 августа (до дня Успения Пресвятой Богородицы, в честь которого и назван). Только 19 августа - в праздник Преображения Господня - разрешается употребление рыбы.

"Успенский пост - это приготовление к празднику Успения Божией Матери. Богородица вела очень воздержанный образ жизни. В преданиях даже говорится о том, что она соблюдала пожизненный пост, поэтому смысл этого поста - приобщение чистоте, непорочности и воздержанию Божией Матери и приготовление к празднику ее Успения", - сказал ТАСС настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Печатниках протоиерей Олег Клемышев.

Три спаса Успенского поста

На Успенский пост приходятся три праздника в честь Спасителя, которые на Руси принято называть спасами. Первый спас приходится на начало поста, 14 августа. В этот день христиане поклоняются Кресту Господню в память о необыкновенных явлениях - знамениях от святых икон во время сражений христиан против богоборцев. Эти события произошли в XII веке почти одновременно - в Византии и на Руси в войсках князя Андрея Боголюбского. С этого же дня ведется и исторический отсчет Крещения Руси в 988 году.

Свое народное название Медовый праздник получил потому, что после литургии существовал обычай освящать воду и мед, который пчеловоды как раз начинали собирать в это время. Освященными дарами делились с нуждающимися, а после богослужения следовало постное застолье с блинами, овощами и фруктами нового урожая.

Второй спас - праздник Преображения Господня (19 августа) - включает освящение винограда, который в нашей стране был заменен яблоками. Отсюда и пошло название праздника - Яблочный спас. Третий спас (29 августа) - праздник в честь перенесения Нерукотворного образа Спасителя в Константинополь, отмечается на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы. Название Ореховый он получил из-за того, что в это время года начинался сбор урожая орехов. Также в этот день освящали зерна нового урожая, отсюда и еще одно название - Хлебный спас.

Праздники в столице

Для жителей Москвы в дни Медового, Яблочного и Орехового спаса будет организован ряд культурно-развлекательных мероприятий. Как сообщается на сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, Медовый спас отметят и в московских зонах отдыха. В частности, гостям парка "Покровское-Стрешнево" 14 августа расскажут, как появляется мед, какую роль в природе выполняют пчелы, также в программе тематические конкурсы, викторины и мастер-классы. В экоцентре "Лесная сказка" состоится тематическое открытый урок "Пчелиная семья" об иерархии и распределении ролей в улье, а в экоцентре "Скворечник" в зоне отдыха "Битца" посетителям расскажут о полезных свойствах меда, истории бортничества и народных традициях празднования Медового спаса.

"В рамках Яблочного спаса можно будет угоститься вкусным яблочным компотом, поучаствовать в викторине на "яблочную тему", а также принять участие в квестах. Ореховый спас будет очень активный и веселый - зажигательные танцы, игры, народные забавы", - говорится в сообщении департамента.