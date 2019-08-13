НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Американская рок-группа Guns N' Roses достигла договоренности об урегулировании иска к пивоварне Oskar Blues из штата Колорадо, поданного в мае за неправомерное использование названия. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

Согласно материалам суда, опубликованным днем ранее, стороны достигли принципиальной договоренности об урегулировании иска 31 июля этого года. На данный момент ведется разработка соглашения, в случае одобрения которого обеими сторонами иск будет отозван.

В мае текущего года музыканты группы подали иск в федеральный суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния), в котором говорилось, что хозяева пивоварни нарушили авторские права, производя и продавая эль под названием Guns 'N' Ros. По мнению артистов, владельцы Oskar Blues "вводили в замешательство покупателей, которые ошибочно полагали, что сорт эля как-либо связан с группой". Рок-музыканты требовали возмещения ущерба и компенсации судебных издержек, а также немедленного прекращения распространения продукции.

В материалах суда отмечалось, что Guns N' Roses решили подать в суд на пивоварню уже после того, как ее хозяева официально отказались от прав на товарный знак и от его будущего использования. Они при этом заявили, что продукция с этим названием будет продаваться до марта 2020 года.