Караваем, казачьими песнями и лезгинкой участники "Машука" встречали глав субъектов СКФО

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Праздничные подворья развернули делегации всех регионов СКФО во вторник в рамках празднования Дня округа на молодежном форуме "Машук-2019", который с 9 по 30 августа проходит в Пятигорске (Ставропольский край), передает корреспондент ТАСС.

На праздничных подворьях были представлены национальные ремесла, выставка предметов быта и культуры народов Северного Кавказа, а также реализованные проекты участников форума прошлых лет. Подворье Ставропольского края встретило глав субъектов округа караваем и казачьими песнями. Руководители делегации рассказали о молодежных проектах, проводимых на территории края, и представили мобильный мультимедийный музей истории казачества, реализуемый благодаря грантовым средствам "Машука".

Делегация из Дагестана познакомила гостей с национальными инструментами, медно-чеканными изделиями, художественной керамикой, самобытными украшениями и знаменитыми табасаранскими коврами ручной работы. Делегация Кабардино-Балкарской республики представила свой национальный колорит глазами молодых дизайнеров, ювелиров и модельеров.

Экспозиции музейных экспонатов и этнической посуды представили национальные подворья Чечни и Ингушетии. Представители Северной Осетии и Карачаево-Черкесии устроили мини-концерты с национальной музыкой и танцами. Также гости смогли посетить выставку национальных костюмов, познакомиться с особенностями изготовления изделий из дерева, шерсти, войлока и керамики.

"Я рад и доволен, что таким образом проходит первая смена. Уверен, что вторая и третья будут не менее интересные", - сказал журналистам полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. человек. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.