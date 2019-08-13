Полпред: на форуме "Машук-2019" собралась молодежная элита Северного Кавказа

ПЯТИГОРСК, 14 августа. /ТАСС/. Молодая элита Северного Кавказа, которая пытается что-то сделать для округа и страны, участвует в молодежном форуме "Машук-2019", который с 9 по 30 августа проходит в Пятигорске (Ставропольский край), сообщил журналистам во вторник полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

"Наша элита здесь [на форуме], которая отрывает себя от повседневной жизни и пытается что-то сделать для общества, для нашей страны, для Северного Кавказа", - сказал полпред.

Он отметил, что в форуме участвуют инициативные и умные ребята. "У нас очень хорошая первая смена, надеюсь, вторая и третья будут такими же. Ребята очень инициативные, глаза горят, очень приятно с ними общаться. И они очень хорошо интеллектуально подготовлены, меня это очень радует", - сказал Матовников.

По его словам, на форум приехали также представители других регионов страны. "Очень здорово, что на первой смене я встречался с представителями других регионов РФ. Мы их назвали "послы Северного Кавказа", полпреды, фактически. Теперь мы понимаем, что они приедут в свои регионы и будут рассказывать, как у нас здесь на Кавказе", - добавил полпред президента в СКФО.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. человек. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.