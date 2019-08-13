Опера Сан-Франциско отменила концерт с участием обвиняемого в домогательствах Доминго

ТАСС, 14 августа. Оперный театр Сан-Франциско отменил запланированный на 6 октября концерт с участием испанского тенора Пласидо Доминго из-за выдвинутых против него обвинений в домогательствах. Соответствующее заявление было опубликовано во вторник на сайте оперы.

"Решение об отмене концерта было сделано после недавних сообщений о многочисленных обвинениях в сексуальных домогательствах [выдвинутых против Доминго]. Хотя указанные инциденты произошли не в стенах оперы Сан-Франциско, компания не может представлять этого артиста на сцене Военного мемориального оперного театра", - отмечено в заявлении.

Ранее Симфонический оркестр Филадельфии (штат Пенсильвания) отозвал приглашение Доминго принять участие в концерте, который запланирован на 18 сентября.

Ранее восемь певиц и одна танцовщица заявили агентству Associated Press (AP), что с конца 1980-х годов в разное время подверглись домогательствам со стороны Доминго. Три женщины сказали, что Доминго пытался их поцеловать. Одна из собеседниц агентства утверждает, что певец рукой залез ей под юбку. Указанные случаи якобы имели место и на территории США.

Как подчеркивается в опубликованном в понедельник материале AP, около 30 опрошенных журналистами агентства музыкантов, певцов, танцовщиков и работников сцены сказали, что Доминго в их присутствии проявлял настойчивый интерес к молодым женщинам и иногда вел себя непристойно.

78-летний Доминго в распространенном через агентство заявлении отметил, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". Певец подчеркнул, что вступал в отношения только по обоюдному согласию.