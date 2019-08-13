Под паводок в Хабаровском крае могут попасть дома у почти 2 тыс. человек

ХАБАРОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Смещение гребня паводка из Амурской области в сторону Хабаровска, а также влияние на погоду в регионе тропических штормов может вызвать подтопления жилых домов у 122 жителей Хабаровска и 1770 жителей края. О таком прогнозе наихудшего развития события сообщил в среду на совещании под председательством главы МЧС Евгения Зиничева начальник Главного управления министерства по Хабаровскому краю Олег Волынкин.

Он отметил, что специалисты разработали модели наихудшего сценария с учетом развития циклона в Азиатско-тихоокеанском регионе и последовательным выходом на территорию округа тропических штормов "Лекима" и "Кроса".

"Исходя из расчетов, прогнозируем достижение водности реки Амур у гидропоста "Хабаровск" до 680 см с превышением опасных значений на 80 см. Достижение данных значений у города Хабаровска связано с подтоплением 39 жилых домов с населением 122 человека. При последующем смещении паводковой волны по реке Амур подтоплению подвергнутся территории 43 населенных пунктов четырех муниципальных образований в крае. В целом может попасть под подтопление дополнительно 470 жилых домов с населением 1770 человек", - сказал Волынкин.

По его словам, в зону подтопления также попадет 90% островной части Хабаровска с расположенными на ней 3662 дачными участками. Будут нарушены условия жизнедеятельности около 600 человек. В целях эвакуации граждан с островной части организованы круглосуточные дежурства у островов спасательных групп на лодках. С островных территорий города уже эвакуировано 47 человек.

Дамбы для защиты от паводка

Как сообщил Волынкин, спасатели доставили в Комсомольск-на-Амуре водоналивные дамбы и комплекс "Гидробарьер" общей длиной 1,8 тыс. м для защиты города от предстоящего паводка на реке Амур.

"Для защиты критически важных объектов экономики в Комсомольске-на-Амуре доставлены 16 комплектов водоналивных дамб и аэромобильный комплекс "Гидробарьер" общей протяженностью 1800 м", - сообщил Волынкин.

По словам и. о. главы Комсомольска-на-Амуре Евгения Кошрикова, по состоянию на 14 августа уровень реки в Комсомольске-на-Амуре составил 406 см при отметке опасного явления в 650 см. По прогнозу, уровень реки может подняться до 680 см. В зону возможного подтопления попадает 266 огородных участков, 26 индивидуальных жилых дома, в которых проживают 76 человек.

"Проведена инвентаризация гидротехнических сооружений, в результате которой выявлено 16 проблемных участков. Определены и подготовлены места временного размещения общей вместимостью на 250 человек. В целях информирования населения проводятся подворовые обходы, сходы граждан и размещение информации в СМИ", - рассказал и. о. мэра.

Он отметил, что "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод" защищен в достаточной степени. На заводе прошли учения по развертыванию мобильной дамбы. Она выдерживает паводок до уровня Амура в 7,8 м.

По информации ГУ МЧС региона, общая группировка сил и средств сейчас составляет 5019 человек и 1119 единиц техники. Для экстренной эвакуации граждан и передислокации сил спасателей готова авиационная группировка Хабаровского авиационно-спасательного центра в составе четырех воздушных судов: трех вертолета и одного самолета.

Подъем воды в Амуре идет в связи с перемещением гребня дождевого паводка, вода у Хабаровска поднялась до 560 см, подтоплены 11 дворов в городе, нижняя прогулочная зона набережной, на островах у города в воде оказались более 1,3 тыс. дач. Гидрологическая обстановка осложнена и на других реках региона, отмечаются локальные подтопления в некоторых селах.

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