Площадь лесных пожаров в России сократилась за сутки на 9,5 тыс. га

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более 170 лесных пожаров действуют в регионах России на площади 256,8 тыс. га, сообщила в среду пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Сутками ранее площадь лесов, охваченных огнем, составляла 266,3 тыс. га.

"На 00:00 мск 14 августа 2019 года на территории Российской Федерации действовало 173 лесных пожара на площади 256 тыс. 836 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что за сутки было ликвидировано 53 возгорания.

Активнее всего леса горят в Красноярском крае - 86 очагов на площади 132, 6 тыс. га. В два раза меньше возгораний в Иркутской области - 44 пожара на площади 112,5 тыс. га. 14 пожаров обнаружено в Якутии на площади чуть более 1 тыс. га. Также лесные пожары действуют в Бурятии, Амурской, Магаданской и Томской областях, на Чукотке, в Крыму, на Ямале, в Камчатском и Хабаровском краях.

Также, по информации федеральной Авиалесоохраны, четыре пожара действует на территории двух заповедников в Иркутской области, три возгорания зафиксировано в двух заповедниках и одном нацпарке в Бурятии, а также один очаг тушат в хабаровском заповеднике.

В ликвидации пожаров участвует 3,5 тыс. человек, 389 единиц техники, 40 воздушных судов. Тушению помогают парашютисты-десантники федеральной Авиалесоохраны.

Пожароопасный сезон действует в 83 субъектах Российской Федерации, в четырех из них введен режим ЧС, в 41 регионе установлен особый противопожарный режим.