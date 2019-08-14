Эксперты: четвертая волна паводка на Амуре может достигнуть отметки 640 см

ХАБАРОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Четвертая волна паводка на Амуре, которая ожидается у Хабаровска на следующей неделе из-за сильных дождей, пройдет с достижением отметки 640 см. Об этом сообщил на совещании в Хабаровске в среду с участием главы МЧС России Евгения Зиничева руководитель Дальневосточного Гидрометцентра Вячеслав Паршин.

Ранее гидрологи скорректировали прогноз провождения паводка на Амуре в сторону повышения из-за осадков, вызванных в регионе влиянием двух тайфунов "Лекима" в Китае и "Кроса" в Японии. Уровень воды у города поднимется от 630 см до 680 см. Неблагоприятной для города считается отметка в 450 см, опасной - 600 см.

"Сейчас по Хабаровскому краю проходит третья волна паводка, ситуация стабилизируется, уровни незначительно растут до конца недели, можно было бы считать ситуацию законченной. Но грозит четвертая волна, связанная с приближением и влиянием тайфунов <...> На следующей неделе уровни у Хабаровска продолжат расти, наиболее вероятный уровень - 630-640 см, но нельзя упускать и 680 см", - сказал Паршин.

Он добавил, что с 14 по 17 августа в регионе пройдут сильные ливни, выпадет от 100 до 150 мм осадков, что сформирует дождевой паводок.

Сейчас гребень третьей волны паводка находится у Хабаровска, уровень Амура поднялся до 563 см, отмечаются разливы и других рек края. Всего в регионе в восьми населенных пунктах в Верхнебуреинском, Нанайском, Хабаровском районах и в Хабаровске подтоплены четыре жилых дома, 23 приусадебных и придомовых участка, 136 земельных участков, хозяйственная деятельность на которых не ведется, около 1,5 тыс. дачных участков, дороги в семи поселениях.