Глава МЧС назвал главной задачей не допустить гибель людей от паводка на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 14 августа. /ТАСС/. Глава МЧС Евгений Зиничев считает основной задачей не допустить гибель людей в зоне паводка на Дальнем Востоке. Об этом он сообщил на координационном совещании в Хабаровске.

"Основная задача - не допустить гибели людей [в зоне паводка]. Я считаю, это основная задача", - сказал Зиничев.

Он отметил, что в Хабаровском крае готовиться к паводку начали заблаговременно. "Уникальная ситуация, в которой мы за месяц готовились к событию. Это не ситуация в Иркутской области, когда событие было достаточно скоротечным, быстрым. Здесь у нас был месяц, чтобы провести все необходимые превентивные мероприятия. И мы должны быть уверенными в их достаточности", - сказал министр.

В Хабаровском крае продолжает действовать режим ЧС, введенный 29 июля в связи с паводком. По данным краевых властей, в восьми населенных пунктах четырех муниципальных образований края (Верхнебуреинский, Нанайский, Хабаровск и Хабаровский муниципальный район) подтоплены четыре индивидуальных жилых дома, 23 приусадебных и придомовых участка, 136 земельных участков (хозяйственная деятельность не ведется), около 1,5 тыс. дачных участков, дороги в семи населенных пунктах. В ликвидации последствий стихии задействовано больше 5,1 тыс. человек.