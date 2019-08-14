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На севере Японии охотники застрелили медведя в черте города

Животное было замечено в жилом районе на юге города Саппоро с населением в почти 2 млн человек

ТОКИО, 14 августа. /ТАСС/. Медведь был в среду застрелен в одном из жилых районов города Саппоро на севере Японии. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что дикое животное было замечено в жилом районе на юге города с населением в почти 2 млн человек. Прибывшие на место члены местной ассоциации охотников застрелили млекопитающее. Полиция Саппоро предупредила граждан о возможности нового появления медведей в жилой зоне города и призвала их к бдительности.

Сообщается, что за последние несколько недель медведей видели еще в нескольких районах Саппоро. Хищники совершали набеги на частные сельскохозяйственные угодья.

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