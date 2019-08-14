Суд в США не поддержал требования властей Невады о вывозе из штата оружейного плутония

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско (штат Калифорния) во вторник поддержал администрацию США в споре с властями Невады, которые добивались вывоза из хранилища в этом штате оружейного плутония, а также запрета на ввоз нового. Об этом свидетельствует информация, поступившая в электронную базу суда.

Разбирательство началось в ноябре 2018 года. Власти Невады обратились тогда в федеральный окружной суд на территории этого штата. Они требовали, чтобы Министерству энергетики США и Национальному управлению ядерной безопасности запретили перевозить оружейный плутоний с территории штата Южная Каролина в хранилище, которое находится примерно в 150 км от Лас-Вегаса (штат Невада). Истцы подчеркивали, что администрация США нарушает ряд норм в экологической сфере, а также подвергает опасности местных жителей.

В ходе разбирательства выяснилось, что около 500 кг плутония на момент подачи судебного иска уже доставили на указанный объект, хотя власти штата не были об этом осведомлены. В связи с этим федеральный окружной суд счел, что удовлетворить требования истцов невозможно. Власти штата в свою очередь обратились в апелляционный суд, потребовав, чтобы администрация США обеспечила вывоз плутония из Невады, а также не ввозила новый.

Апелляционный суд отказался удовлетворить данные требования, сославшись, в частности, на то, что Министерство энергетики США ранее уже обязалось в течение нескольких лет вывезти плутоний из указанного хранилища в штат Техас. Администрация обещала, что новых его поставок в Неваду не будет. Апелляционный суд отказался обязать Минэнерго США вывезти плутоний из Невады, поскольку в первоначалом иске данного требования не было.

Национальное управление ядерной безопасности ранее в этом году заявило, что плутоний, о котором идет речь, в будущем планируется применять в оборонных нуждах. Из Южной Каролины его вывезли по итогам другого судебного разбирательства.