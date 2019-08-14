В сирийской провинции Эль-Кунейтра организовали праздник для детей-сирот

ЭЛЬ-КУНЕЙТРА /Сирия/, 14 августа. /ТАСС/. Власти провинции Эль-Кунейтра при участии волонтеров организовали праздник для детей сирийских военнослужащих, погибших во время боевых действий. Об этом рассказал журналистам заместитель губернатора провинции Хусейн Исхарк.

"Праздник Курбан-байрам стал хорошим поводом собрать эти семьи. Тут дети погибших бойцов сирийской армии, полные сироты, дети тех, кто натерпелся от террористов, когда они контролировали юг страны, дети-инвалиды", - сказал Хусейн Исхарк.

Праздник прошел в местном дворце культуры, в нем принимали участие профессиональные психологи из фонда "Сердце Сирии". Его работу поддерживают благотворители, а филиалы открыты практически во всех провинциях страны.

"В Сирии принято, что оставшихся детей-сирот забирают близкие родственники. Но мы понимаем, что у них тяжелая психологическая травма. Они часто замыкаются в себе, не идут на контакт, плохо учатся. Наша организация проводит для них праздники, организует прием психологов", - сказал руководитель фонда Висам аль-Кубб.

По его словам, при необходимости организация старается оказывать детям материальную и медицинскую помощь, в том числе в лучших больницах Дамаска.