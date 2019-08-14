СМИ: авиационные власти США запретили провозить в самолете некоторые модели MacBook Pro

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (FAA) США запретило провозить в самолете некоторые модели ноутбуков MacBook Pro производства американской компании Apple. Об этом сообщила во вторник газета The Hill со ссылкой на заявление регулятора.

Речь идет о ноутбуках, проданных в основном в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года. В июне Apple объявила об их отзыве. Специалисты компании установили, что "у ограниченного числа 15-дюймовых MacBook Pro раннего поколения батарея может перегреваться, что создает риск с точки зрения пожарной безопасности".

Как пишет The Hill, в FAA заявили, что "осведомлены об отозванных батареях, которые используются в некоторых MacBook Pro". Управление также уведомило об отзыве основных американских авиаперевозчиков и напомнило им о необходимости следовать правилам безопасности от 2016 года, согласно которым устройства, содержащие отозванные производителем батареи, не должны перевозиться в самолетах как в багаже, так и в ручной клади.

Издание отмечет, что ранее в этом месяце Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) на фоне решения Apple об отзыве MacBook Pro с неисправными батареями также предупредило региональных перевозчиков о необходимости выполнять европейские инструкции по технике безопасности, которые требуют отключать подобные устройства во время полета.