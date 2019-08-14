"Ъ": в Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/ Комитет по экономической политике и промышленности Госдумы РФ предложил Минтрансу и Минпромторгу запретить использование автомобилей, достигших предельного срока эксплуатации. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма, направленного в ведомства зампредом комитета Альфией Когогиной.

"Когогина предложила проработать вопрос о "законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации". О каких автомобилях идет речь и какие санкции будут применяться, в письме не уточняется <...> Сегодня подобных ограничений на законодательном уровне нет. Единственное ограничение касается автобусов, задействованных в детских перевозках: они должны быть младше 10 лет, эта норма вступает в силу в 2020 году, до этого срок несколько раз переносили", - говорится в публикации.

В пресс-службе Минтранса изданию рассказали, что предложения получены и прорабатываются. Также получение рекомендаций подтвердили и в Минпромторге.

"Вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава", - рассказали газете в ведомстве, приведя в пример программы льготного автокредитования, при участии в которых можно сдать старое авто в обмен на скидку на новое.