Эскизы нового памятника воинам Великой Отечественной в Приамурье утвердят местные депутаты

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 августа. /ТАСС/. Сельсовет народных депутатов поселка Дипкун в Амурской области утвердит новые эскизы к обновленному памятнику воинам Великой Отечественной войны, который ранее раскритиковали местные жители. Об этом сообщила ТАСС в среду глава Тындинского района Тамара Лысакова.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что солдат в форме НАТО и с автоматами М-16 изобразили на обновленном памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам в поселке Дипкун Тындинского района.

"Сейчас готовятся эскизы. Их утвердит сельсовет народных депутатов. Будет также опрошена относительно них инициативная группа", - рассказала Лысакова.

Он добавила, что с памятника также сняли слой краски. "Думаю, что к 20 августа работы будут завершены", - рассказала Лысакова.

После ремонта памятника в июле местные жители заметили, что силуэты солдат не соответствуют облику воина Красной армии. Оперативному устранению несоответствий помешали дожди, которые идут в районе с середины июля. Во вторник администрация сельсовета демонтировала изображение.

Областная прокуратура начала проверку по факту нанесения некорректного изображения на отремонтированном памятнике. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства о культурном наследии, эффективности расходования бюджетных средств на ремонт памятника.