СМИ: администрация аэропорта Гонконга выделила две зоны для протестов в зале прилета

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 августа. /ТАСС/. Администрация аэропорта Гонконга в среду выделила две небольшие зоны в разных концах зала прилета, в которых разрешается проведение мирных акций протеста. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Ранее администрация аэропорта добилась получения судебного ордера, который накладывает официальный запрет на проведение демонстраций в любых "несогласованных зонах". Ожидается, что в самое ближайшее время документ будет вывешен в публичном месте в залах прилета и отлета.

Он предписывает не проводить никаких незаконных собраний в местах, которые не были заранее согласованы с администрацией аэропорта, в том числе на подступе к аэропорту.

В конце прошлой недели международный аэропорт Чек Лап Кок охватили массовые демонстрации, которые изначально проходили в зале прилета и не мешали регистрации пассажиров. В понедельник и вторник протестующие заблокировали и зал отлета, что привело к отмене сотен рейсов. Накануне вечером полиция применила перцовый газ и резиновые дубинки против групп демонстрантов, которые незаконно удерживали двух человек - пассажира и журналиста, обвиняя их в принадлежности к "агентам материкового Китая".

В среду ситуация в аэропорту постепенно пришла в норму: основная масса демонстрантов покинула воздушную гавань, ведется регистрация пассажиров на подавляющее большинство рейсов. По информации онлайн-табло аэропорта, отдельные рейсы все еще отменены, однако их число невелико. Самолет "Аэрофлота" из Москвы прилетел по расписанию.