Более 2,8 тыс. человек заболели лихорадкой Эбола в ДР Конго

ЖЕНЕВА, 14 августа. /ТАСС/. Число жителей Демократической Республики Конго (ДРК), заболевших лихорадкой Эбола, превысило с конца июля прошлого года 2,8 тыс. человек, почти 1,9 тыс. из них умерли. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По ее данным, за последние недели в африканской стране регистрируется еженедельно в среднем по 86 случаев смертельно опасного недуга.

"По состоянию на 12 августа, зафиксирован 2831 случай заболевания, из них 1891 со смертельным исходом. Выздоровели 826 человек", - заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер. По его словам, на настоящий момент вакцинацию прошли около 121 тыс. жителей ДРК.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, опубликованному 8 августа, болезнь распространяется с примерно одинаковой интенсивностью на протяжении последних полутора месяцев. "За последние шесть недель в среднем регистрировалось 86 (от 80 до 91) случаев Эболы каждую неделю", - указывает организация. При этом не отмечено заболеваний вне границ ДРК. Риск распространения болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), на национальном и региональном уровне по-прежнему оценивается экспертами как "очень высокий", а на глобальном уровне - как "низкий".

По мнению ВОЗ, дальнейшая передача вируса является "вероятной". Тот факт, что с середины июля четыре случая БВВЭ были зарегистрированы в Гоме - городе, насчитывающем более 2 млн жителей, свидетельствует, как считает организация, о наличии "потенциала распространения внутри ДРК и на соседние страны".

В свою очередь Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) привлек внимание мировой общественности к тяжелым последствиям нынешней эпидемии Эболы для детей. Как сообщила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ЮНИСЕФ Марикси Меркадо, по состоянию на 4 августа БВВЭ в стране заболели 787 детей и подростков в возрасте до 18 лет, из низ 527 умерли. У 1380 детей умерли один или оба родителя.

Эпидемия БВВЭ началась в ДРК в конце июля - начале августа прошлого года. Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. 17 июля 2019 года ВОЗ объявила вспышку БВВЭ в ДРК "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане".