Опрос: россияне назвали японские автомобили самыми надежными

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Более трети россиян считают автомобили японских марок самыми надежными, в то время как каждый десятый россиянин отдает предпочтение немецким или корейским производителям. Об этом рассказали ТАСС в Mail.ru Group со ссылкой на опрос, проведенный порталом "Авто Mail.ru" .

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Согласно исследованию, более трети (36%) респондентов поставили на первое место по качеству японский автопром, немецкие и корейские автомобили предпочитают по 11% опрошенных. За российских производителей проголосовали 2% пользователей портала, за английских - всего 0,9%, следует из результатов опроса.

Кроме того, каждый пятый (20%) не отдает предпочтений тем или иным странам и считает, что все зависит от конкретной модели или марки, а 16% опрошенных настроены более пессимистично, полагая, что сейчас все автомобили "одноразовые".

С точки зрения дизайна, самыми популярными автомобилями среди опрошенных стали немецкие (50%), японские (25%) и корейские (17%). За ними следуют итальянцы (10%) и французы (8%). Также большинство респондентов назвали Германию (53%) и Японию (28%) самыми передовыми и технологичными странами-автопроизводителями, уточняется в исследовании.

Респонденты, отвечая на вопрос, какой следующий автомобиль они бы купили, высказались также в пользу японских марок (40%), немецких (27%) и корейских (15%).

"На фоне традиционных предпочтений российских автолюбителей мы наблюдаем достаточно высокий процент людей, которые доверяют корейским автомобилям. А вот что касается российских автомобилей, то, несмотря на предпочтения пользователей, российский бренд (LADA) является самым продаваемым в РФ", - прокомментировал итоги опроса руководитель проекта "Авто Mail.ru" Иван Юнин.

Опрос проводился с 10 по 26 июля 2019 года среди 19393 пользователей проекта "Авто Mail.ru".