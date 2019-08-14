Пострадавшую при задержании на незаконной акции в Москве направили на амбулаторное лечение

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Участница несогласованного шествия в центре Москвы Дарья Сосновская, которая пострадала от действий полицейских при задержании 10 августа, минувшей ночью была доставлена бригадой скорой помощи в больницу. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова.

"Вчера состояние Дарьи Сосновской не улучшилось. Она вызвала скорую помощь, была доставлена в больницу. Факт сотрясения головного мозга подтвержден повторно, ее направили на амбулаторное лечение", - сказала адвокат.

Как стало известно накануне вечером, Таганский суд Москвы получил материалы дела об административном правонарушении в отношении Сосновской. Ей грозит штраф или административный арест.

Ранее в интернете опубликовали видеоролик, на котором запечатлено, как двое полицейских задерживают девушку на несанкционированной акции, устроенной уже после согласованного митинга, и один из них бьет задержанную в область живота.

В пресс-службе Главного управления МВД по Москве сообщили ТАСС, что Сосновская была задержана за нарушение общественного порядка. По факту применения физической силы в отношении девушки при задержании проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. В полиции заверили, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности. По заявлению Сосновской проводит проверку и Следственный комитет. Согласно медицинским документам, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, при задержании Сосновская получила ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.

По данным ГУ МВД по Москве, сотрудники полиции и Росгвардии задержали в минувшую субботу 136 человек за участие в несанкционированном шествии по центру столицы, которое устроили некоторые участники согласованной акции на проспекте Академика Сахарова после ее окончания. Митинг 10 августа стал четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только первое мероприятие было согласованным.