Власти Иркутской области отправят в другие лагеря детей, отказавшихся отдыхать под Рязанью

ИРКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Детей из пострадавшей от паводка Иркутской области, которых не устроили условия в рязанском лагере "Лесная сказка", отправят в другие детские оздоровительные учреждения страны. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Иркутской области.

В оздоровительный лагерь "Лесная сказка" в селе Мыс Доброй Надежды Рязанской области 9 августа прибыли 179 детей и 12 воспитателей из подтопленных районов Иркутской области. Однако их не устроили условия проживания в лагере и погода, из-за чего они покинули "Лесную сказку" 11 августа. Прокуратура Рязанской области выявила санитарно-эпидемиологические нарушения в лагере, а Следственный комитет начал проверку.

"Дети [из Рязанской области] возвращаются 15 августа. По приезду их родителям будут предложены другие варианты отдыха в лагерях, но уже с образовательным процессом. Это такие лагеря, как "Артек", "Орленок", "Океан", где есть возможность учиться. Организация отдыха детей будет обсуждаться с родителями", - сказал собеседник агентства.

Жительница Нижнеудинска Марина Рязанова, которая отправляла в "Лесную сказку" дочь, рассказала ТАСС, что родителям жалобы от детей стали поступать сразу, как группа прибыла в лагерь. "Дети переступили порог корпуса и сразу начали делать фотографии - мусор, грязь. Мне дочь отправляла из своей комнаты фотографии, там комната максимум четыре на четыре квадратных метра, в ней пять двухъярусных железных кроватей. Когда дети приехали, разделились на отряды и пошли в душ, моей дочери повезло - ей еще досталась теплая вода. На втором или третьем отряде теплая вода закончилась, дети мылись в холодном душе", - рассказала Рязанова.

По ее словам, в день прибытия было холодно, ночью детям приходилось спать в теплой одежде. На второй день пребывания в лагере закончилась питьевая вода. "Там был палаточный лагерь МЧС - спасатели дежурили, дети бегали к МЧС греться в теплые палатки и брали у них воду. И еще у них была с собой вода, которой запасались в поезд", - рассказала женщина.

Ситуация с лагерем

Губернатор Рязанской области Николай Любимов извинился перед детьми, которые не смогли отдохнуть в лагере. Видеозапись с заседания регионального правительства, где прозвучало извинение, размещена на официальной странице главы региона в соцсети "ВКонтакте".

По информации правительства Рязанской области, "Лесная сказка" является частной организацией, в 2019 году за первые три смены там отдохнули 468 детей. Смена, в которую лагерь принял детей из Иркутской области, была четвертой. Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что уведомление о работе в четвертую смену в ведомство не поступало, оздоровительный сезон в лагере завершился 7 августа.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева в среду сообщила ТАСС, что ситуация требует разбирательства, которое должно дать ответ на вопрос, почему проверяющие органы сочли возможной работу "Лесной сказки". Лагерь был легальным и прошел проверку комиссией, отметила министр.

Детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области отправляют в лагеря отдыха по всей стране с начала июля. Всего в них могут побывать 5 тыс. школьников, большая часть из них уже находятся на отдыхе.