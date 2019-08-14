WSJ: в Нью-Йорке отреставрируют скульптуры львов у публичной библиотеки

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Скульптуры двух мраморных львов у входа в Нью-Йоркскую публичную библиотеку отреставрируют. Работы продлятся девять недель, все это время скульптуры будут скрыты под специальными каркасами. Как сообщила газета The Wall Street Journal, изваяния очистят с помощью лазера, а трещины, возникшие после реставрационных работ 2011 года, будут заполнены специальной смесью. Стоимость реставрации составит $250 тыс.

Скульптуры были созданы в 1911 году американским скульптором Эдвардом Кларком Поттером из розового теннессийского мрамора. Сразу после того, как статуи львов появились у входа в здание библиотеки на Пятой авеню, их называли Лев Астор и Лев Ленокс, по имени учредителей нью-йоркских библиотек Джона Джейкоба Астора и Джеймса Ленокса. В 1930-х годах мэр Нью-Йорка Фиорелло Ла Гардиа назвал эти статуи олицетворениями терпения и стойкости, поскольку, по его мнению, в годы Великой депрессии именно эти качества больше всего нужны были жителям Нью-Йорка. Скульптура льва, олицетворяющего терпение, установлена у южного крыла библиотеки, а "стойкость" находится у северного крыла.

В фондах Нью-йоркской публичной библиотеки, созданной в 1895 году, насчитывается 53 млн книг и документов, и она уступает по масштабам только Библиотеке Конгресса США и крупнейшей в мире Британской библиотеке.