Путин отметил предпринимательскую активность жителей Владимирской области

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Владимирской области с 75-летием региона, отметив их активность в сфере высокотехнологичного производства, бизнеса и предпринимательства. Текст поздравительной телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля.

Говоря об уникальных памятниках белокаменного зодчества Владимирской области, президент отметил, что они по праву являются национальным и мировым достоянием. "Важно, что жители области бережно хранят это богатейшее культурное, духовное наследие, приумножают замечательные традиции творческого, созидательного труда, заложенные отцами и дедами, стремятся достойно решать стоящие перед регионом задачи. Прежде всего речь идет о создании высокотехнологичных производств, поддержке бизнеса и предпринимательской активности граждан, реализации востребованных инфраструктурных, социальных проектов, повышении качества жизни людей", - говорится в послании главы государства.

Президент пожелал жителям региона всего самого доброго. "Убежден, что инициатива, энергия, искренняя любовь к родному краю будут помогать вам добиваться поставленных целей", - добавил он.

Владимирская область была образована 14 августа 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР. Она расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины и граничит с Московской, Ивановской, Нижегородской, Рязанской, Ярославской областями. Население региона составляет около 1,4 млн чел.