Ди Каприо рассказал о подводной помойке у побережья острова Андрос

АФИНЫ, 14 августа. /ТАСС/. Леонардо Ди Каприо рассказал на своей странице в Instagram о подводной помойке у побережья острова Андрос в Греции. Он опубликовал кадры документального фильма группы добровольцев экологической организации Aegean Rebreath о том, как они собирали мусор со дна Андроса.

"Пластиковые пакеты и сиденья унитаза. Тысячи рыболовных сетей. Все это осело на дне моря вокруг острова Андрос в Греции. Волонтеры собрали около 300 кг мусора. Некоторые утверждают, что существуют микрочастицы пластика, которые оставляют невидимый след в окружающей среде и в нас самих. Они могут быть съедены рыбой, которая потом станет частью нашей еды", - написал актер.

Греческие журналисты попросили мэра Андроса Теодосиса Сусудиса объяснить причины, почему большой объем мусора был найден у берегов острова. Мэр, выступая в эфире греческого телеканала OPEN TV, пояснил, что инцидент произошел около восьми лет назад на удаленном побережье. По словам Сусудиса, тогда в море обвалилась часть находившейся на берегу свалки, в результате чего мусор оказался на дне. Как утверждает мэр, в то время была начата уборка этой территории, но не морского дна. "Это наша ошибка, что никто не подумал о том, чтобы отправить водолазов в море, чтобы посмотреть, нет ли мусора на дне", - сказал мэр. При этом он заявил: "Андрос - абсолютно чистый остров, его пляжи безупречны, и мы, кроме того, наблюдаем рост туризма в последние годы".

В интервью радиостанции Athina 9.84 FM Сусудис подчеркнул, что будут приняты меры по очистке морского дна. "Мы ожидаем в ближайшее время предоставления доклада экспертов после составления карты дна пляжа Схиниа, которая была подготовлена, чтобы справиться с ситуацией наиболее подходящим способом. Они расскажут нам о необходимых действиях, оборудовании, которое потребуется, а также о стоимости операции по очистке дна. Я беру на себя ответственность за то, что мы тогда не проверили морское дно, когда восстанавливали территорию после обвала свалки. На острове Андрос есть 120 прекрасных пляжей с лазурной водой, и проблема касается только одного участка размером примерно в 1500 кв. м", - сказал мэр.

Обрушение свалки произошло в результате сильных ливней в феврале 2011 года. Тогда большой объем мусора вывалился на пляж и попал в море. После этого власти очистили только побережье и создали свалку для захоронения отходов в другом месте.

Ди Каприо в 1998 году создал фонд Leonardo DiCaprio Foundation и впоследствии выделил более $30 млн на развитие 70 инновационных проектов в сфере защиты окружающей среды в 40 странах. Речь, в частности, идет о защите морской фауны или видов животных, которым грозит вымирание. Ди Каприо, назначенный в 2014 году послом мира ООН по проблемам климата, заявил, что его фонд будет содействовать борьбе за "сохранение хрупкого климата планеты против необратимых разрушений". 19 января 2016 года актер на Всемирном экономическом форуме в Давосе получил премию Crystal Award за вклад в защиту окружающей среды. В начале августа 2019 года Ди Каприо был в числе почетных гостей экологической конференции, проводившейся компанией Google на Сицилии.