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Число умерших от онкозаболеваний россиян в первом полугодии выросло на 1,3%

В Росстате также уточнили, что количество умерших от болезней системы кровообращения в тот же период уменьшилось
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© Валентин Спринчак/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Росстат отмечает увеличение числа умерших от рака и сокращение числа умерших от болезней системы кровообращения в первом полугодии 2019 года. Соответствующие данные размещены на сайте статистического ведомства.

Согласно официальной статистике, от новообразований в январе-июне текущего года умерли более 149 тыс. россиян, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года (более 147 тыс. граждан).

От болезней системы кровообращения за этот период умерли 441 тыс. человек, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (444 тыс. человек).

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