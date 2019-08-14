США смягчили меры по охране дикой природы

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа заявила о введении новых правил, призванных смягчить реализацию Закона о сохранении исчезающих видов животных и растений, благодаря которому удалось спасти от вымирания многих зверей. Об этом говорится в совместном заявлении министерств торговли и внутренних дел страны.

Суть изменений

Нововведения позволят федеральным властям сократить площадь заповедников. Кроме того, впервые за 45-летнюю историю закона будут раскрыты бюджетные расходы на защиту находящихся под угрозой видов. Не имеющие обратной силы правила также будут влиять на принятие решений о последующем включении животных в списки вымирающих видов. Изменения также облегчат исключение видов из данного перечня.

Урезание заповедников

Новые правила ограничивают площадь заповедных территорий, отведенных для восстановления вымирающих видов. Сейчас ареалы находящихся на грани исчезновения животных и растений, а также те территории, которые они когда-то занимали или предположительно будут занимать в будущем, являются заповедными. Теперь же земли, которые эти виды не занимают, но могут им понадобится в будущем по мере восстановления популяции, не будут считаться заповедными. Такое решение позволит вести на них разработку месторождений нефти и газа, указывает The Washington Post.

Реакция общественности

Республиканцы приветствовали новые изменения и, как отмечает газета, утверждают, что восстановление популяции вымирающих видов "занимает слишком много времени". Из более чем 1,9 тыс. находящихся в списке видов популяции только 47 были восстановлены. В настоящее время в этот перечень входят порядка 1,2 тыс. видов животных и 700 растений. При этом 18 видов, включая росомаху и горбатого дельфина, находятся на рассмотрении с целью включения в данный список. Еще 18 видов могут быть исключены из списка в связи с тем, что их популяция значительно выросла.

Демократы и защитники окружающей среды выступают резко против новых правил и считают, что закон и прежние рекомендации помогли спасти многие виды. Генеральные прокуроры штатов Калифорния и Массачусетс назвали нововведения противозаконными и заявили, что в связи с этим подадут в суд на вашингтонскую администрацию. "Вы можете рассчитывать, что многие штаты присоединятся к нам, - отметила генпрокурор Массачусетса Маура Хили. - Это было незаконным в соответствии с федеральным законодательством, и эту администрацию необходимо привлечь к ответственности".

Нынешний шаг, по мнению местных экспертов, значительно усложнит защиту дикой природы от многочисленных угроз, связанных с изменением климата. Как отмечают американские СМИ, нынешнее решение администрации идет в русле политики Трампа по сворачиванию правительственных постановлений, ограничивающих деятельность, в частности, нефтегазовых корпораций, которые хотят проводить бурение на заповедных землях.

Благодаря принятому в 1973 году Закону о сохранении исчезающих видов животных и растений, отмечает The Washington Post, удалось спасти от вымирания белоголового орлана, миссисипского аллигатора, калифорнийского кондора, горбатого кита, американского ламантина и гризли.