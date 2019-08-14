Россия и Китай намерены сотрудничать в сфере рекламы

ХАРБИН (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай), 14 августа. /ТАСС/. Россия и Китай намерены активизировать сотрудничество в области медиа, в том числе засчет рекламы. Об этом заявил в среду заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на состоявшемся в Харбине 12-м заседании Подкомиссии по сотрудничеству в области средств массовой информации Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству. В заседании приняли участие представители информационных агентств, телерадиокомпаний, крупных газет, информационных порталов.

В среду в Харбине открылась также Российско-китайская телевизионная неделя.

"Нами намечен план заметной активизации нашего сотрудничества в медиасфере, поскольку после завершившихся годов СМИ РФ и КНР мы увидели некоторое снижение интенсивности контактов, - сказал Волин в беседе с корреспондентом ТАСС. - У нас в этом году было восемьдесят совместных мероприятий. Это впечатляющая цифра, но не для нас, когда мы привыкли к совершенно другим объемам. Поэтому сегодня намечены планы увеличить их число примерно до 120".

Распространить взаимодействие на рекламу

По словам замминистра, предполагается расширить сферы взаимодействия. "Впервые принято решение о добавлении рекламы, и мы видим очень хорошие перспективы в этом", - сказал Волин. По его словам, приоритетное внимание будет уделяться взаимодействию в сфере цифровых технологий в медиаиндустрии, на эту тему уже разработан план совместных действий. В ноябре на эту же тему в китайском городе Уси пройдет 3-й российско-китайский форум "Новые медиа". В августе 2020 года в России запланирован 4-й форум.

Средства массовой информации наших стран приняли активное участие в годах регионального сотрудничества, напомнил Волин. Сегодня, отметил он, в Харбине было подписано пять соглашений между региональными СМИ России и КНР.

70-летие бюро ТАСС в Пекине

Российские и китайские участники заседания с большим интересом заслушали сообщение руководителя представительства ТАСС в Пекине Андрея Кириллова о приближающемся 70-летии открытия бюро ТАСС в Пекине, практически совпадающем с 70-летием Китайской Народной Республики и такой же датой установления дипломатических отношений между нашими странами. Тассовцы присутствовали на площади Тяньаньмэнь в момент провозглашения китайским лидером Мао Цзэдуном образования КНР, передавали важнейшие материалы нового правительства, немедленно публиковавшиеся в главных советских газетах. К тому времени относится и становление широкого сотрудничества ТАСС с ведущими СМИ только что образованного Народного Китая - агентством Синьхуа, газетами "Жэньминь жибао" и "Гуанмин жибао".