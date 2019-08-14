Жара ожидается в Крыму, на юге ЦФО и Поволжья до конца недели

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Температура выше 30 градусов ожидается в нескольких регионах Центрального федерального округа и Поволжья, а также в Крыму на этой неделе. Об этом в среду сообщает Гидрометцентр.

"С сегодняшнего дня характер погоды начнет меняться, на европейскую территорию России вернется долгожданное летнее тепло. С 13 по 15 августа в дневные часы столбики термометров дотянутся до отметок 21-26 градусов, а на юге ЦФО и Поволжья - до плюс 34 градусов", - говорится в сообщении.

Рекордно жаркая погода ожидается в Крыму. "До конца рабочей недели в Крыму осадков не ожидается, температура воздуха в ночные часы составит плюс 16-21 градус, на Южном берегу - плюс 22-25 градусов, днем безоблачное небо увеличит дневной прогрев до плюс 30-36 градусов, в горах - до 25-30 градусов. Следует отметить, что такие значения температуры воздуха очень близки к абсолютным максимумам температуры", - сообщили в Гидрометцентре.

Отмечается, что для Симферополя рекорд максимальной температуры для 13 августа составляет 36,4 градуса жары, он был отмечен в 2017 году, 14 августа плюс 37,4 градуса было в 2010 году, 15 августа - 36,3 градуса в 2014 году.