Росстат зафиксировал снижение числа браков и разводов в первой половине 2019 года

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. В первом полугодии 2019 года в России зарегистрировано 331 тыс. браков, что на 12,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства.

Росстат сообщает, что в январе-июне 2018 года в России было зарегистрировано 381 тыс. браков.

Количество разводов также сократилось с 295 тыс. в первом полугодии 2018 года до 231 тыс. за аналогичный период 2019 года, говорится в материалах статистического ведомства.