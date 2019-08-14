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Росстат зафиксировал снижение числа браков и разводов в первой половине 2019 года

В частности, за указанный период было зарегистрировано на 12,6% меньше браков, чем за то же время в прошлом году
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© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. В первом полугодии 2019 года в России зарегистрировано 331 тыс. браков, что на 12,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства.

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Росстат сообщает, что в январе-июне 2018 года в России было зарегистрировано 381 тыс. браков.

Количество разводов также сократилось с 295 тыс. в первом полугодии 2018 года до 231 тыс. за аналогичный период 2019 года, говорится в материалах статистического ведомства.

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