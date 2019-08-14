В ЛДПР призвали урегулировать в ПДД вопросы движения электроскутеров и моноколес

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член президиума фракции ЛДПР Ярослав Нилов направил запросы министру транспорта Евгению Дитриху и главе ГИБДД Михаилу Черникову с призывом учесть в правилах дорожного движения использование электроскутеров, сегвеев, моноколес и других новых средств передвижения на аккумуляторах. Текст запроса в среду распространила пресс-служба Нилова.

Депутат указывает на то, что сегодня "нахождение на проезжей части и движение указанных устройств" правилами дорожного движения не урегулированы. "Очевидно, что при выезде на проезжую часть создаются ситуации, угрожающие здоровью, жизни и безопасности как самих пользователей, так и остальных участников дорожного движения", - констатирует Нилов. Он отдельно обращает внимание на то, что в случае ДТП "виновным будет признан водитель транспортного средства, а пользователь современного устройства может вообще избежать ответственности".

"Прошу вас дать поручение изучить складывающуюся практику в целях дальнейшего принятия необходимых решений. Полагаю, что правила использования подобных устройств для передвижения по автомобильным дорогам необходимо закрепить в ПДД наряду с такими транспортными средствами, как велосипеды, мопеды, мотороллеры, для недопущения аварийных ситуаций", - обращается Нилов к главе Минтранса и начальнику ГИБДД.