СМИ: Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

"29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных объединений была внесена запись о прекращении религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации - присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.

В связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности, изданные на ее имя до 29 июля, отозваны.

В декабре 2018 года две неканонические (раскольнические) церкви - УАПЦ и так называемый Киевский патриархат (УПЦ КП) - объявили об объединении и создании Православной церкви Украины, которая 6 января 2019 года получила томос об автокефалии от Вселенского патриарха. Позднее руководство ПЦУ решило во внутренних документах называть свою церковную организацию "Украинской православной церковью", игнорируя тот факт, что это наименование носит единственная каноническая церковь на Украине - Украинская православная церковь (Московского патриархата).

Спустя несколько месяцев после создания ПЦУ бывший глава Киевского патриархата Филарет, получивший в новой структуре титул почетного патриарха, начал критиковать томос и продолжает работу от имени УПЦ КП, несмотря на то, что Минюст Украины уже заявил о ликвидации этой организации.