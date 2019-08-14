В новозеландской тюрьме по ошибке позволили стрелку из Крайстчерча отправить письмо

СИДНЕЙ, 14 августа. /ТАСС/. В управлении исправительных учреждений Новой Зеландии признали, что по ошибке позволили Брентону Тарранту, обвиняемому в совершении терактов в Крайстчерче 15 марта, отправить письмо из одиночной тюремной камеры на волю. Об этом сообщает в среду газета The New Zealand Herald .

Согласно заявлению управления, текст которого цитирует издание, "письмо [Тарранта] должны были задержать", однако, поскольку "отправка почты является одним из минимальных прав [заключенных], и письма могут быть задержаны директором тюрьмы только в ограниченном числе случаев", этого не произошло. Также в управлении отметили, что в систему "управления почтой данного заключенного уже внесены изменения, которые сделают процесс контроля настолько эффективным, насколько это необходимо".

Как заявил новозеландский министр исправительных учреждений Келвин Дейвис, его ведомство не должно было допускать отправку письма, но у предполагаемого преступника Тарранта есть "права, которые есть у каждого заключенного в соответствии с законом". "Я уверен, что впредь это не повторится", - добавил глава министерства.

По данным The New Zealand Herald, под "письмом Тарранта" подразумевается подписанный им рукописный текст, фотографии которого были распространены в интернете. Согласно предположениям, это письмо Таррант отправил в качестве ответа человеку по имени Алан, якобы живущему в России. В послании австралийский стрелок рассказывает о своих политических взглядах.

15 марта на две мечети в Крайстчерче произошли нападения, в результате которых погиб 51 человек, еще 50 были ранены. Нападавшему - 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту - были предъявлены обвинения в убийствах, покушениях на убийства и совершении теракта, однако он заявил в суде, что невиновен в этих преступлениях. Следующие слушания по этому делу состоятся 15 августа, на них будут рассмотрены некоторые технические моменты и самому Тарранту разрешено в них не участвовать. Заседание, на котором будут заслушаны обвинения и объяснения австралийца, состоится 4 мая 2020 года.