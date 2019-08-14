В Ростове улучшат инфраструктуру микрорайона, жители которого пожаловались Путину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Власти в ближайшие три-пять лет планируют строительство дорожных развязок, детских садов, школ и поликлиник в микрорайоне "Суворовский" в Ростове-на-Дону, жители которого в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиными" пожаловались президенту РФ на отсутствие необходимой инфраструктуры. Об этом рассказали ТАСС в администрации города.

Горожане обратились к федеральным властям за помощью - сначала к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, а позже, в июне этого года к президенту России Владимиру Путину. По словам жителей и оценкам местных экспертов, инфраструктурное развитие молодого микрорайона значительно отстает от темпов жилищного строительства и заселения.

"В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, определены число, состав и вместимость учреждений и предприятий обслуживания, согласно расчетам, выполненным на основании действующих нормам и правил, и с учетом обеспечения нормативных радиусов пешеходной доступности для населения рассматриваемой территории", - сообщили ТАСС в городской администрации.

Новый микрорайон "Суворовский" расположен на северо-западной окраине Ростова-на-Дону. Его строительство началось в 2012 году. Сейчас здесь проживает до 40 тыс. человек, построено уже 60 жилых домов, в этом году появится еще шесть новых домов. Ранее власти сообщали, что к 2025 году в "Суворовском" планируется построить более 4,5 млн. кв. м жилья, и проживать здесь будут уже более 200 тыс. человек.

Как пояснил ТАСС Вячеслав Камышный, депутат Ростовской-на-Дону городской Думы от Октябрьского района, на территории которого располагается новый жилой комплекс, большая часть жителей микрорайона - молодые семьи с детьми, которые нуждаются в качественной социальной и дорожной инфраструктуре.

Школы и детские сады

По данным сопредседателя регионального штаба ОНФ в Ростовской области Олега Панасюка, одной из главных проблем является отсутствие школ. Так, ближайшая школа находится на расстоянии около 12 км, чтобы добраться до нее утром по пробкам, уточнил он, нужно потратить около часа на личном транспорте или еще больше времени на общественном.

Как сообщал ТАСС губернатор Ростовской области Василий Голубев, в микрорайоне уже работает два детских сада по 170 мест каждый. Кроме того, по словам главы региона, до 2022 ода в "Суворовском" будут открыты еще три детских сада в общей сложности почти на 400 мест и еще одна школа на 1,3 тыс. учеников.

В сентябре откроется построенная в рамках нацпроекта "Образование" школа на 1340 мест. Однако, по словам Камышного, на сегодняшний день заявок на обучение в новой школе подано в 2,5 раза больше, чем она может вместить. Он подчеркнул, что есть потребность еще как минимум в двух школах. "Каждый день в школы города [из микрорайона] ездят более 1 тыс. детей, из них более 600 - дети начальных классов", - рассказал ТАСС депутат.

"На территории района сформированы два земельных участка для размещения школ общей вместимостью 1,8 тыс. учащихся и трех детских садов. Дополнительно еще будут образованы земельные участки под школы и дошкольной общеобразовательной организации после утверждения изменений в проект планировки и межевания жилого района", - пояснили в администрации города.

Дороги и транспорт

Как рассказал ТАСС представитель ОНФ, еще одна проблема для жителей "Суворовского" - транспортная доступность. Дело в том, что район связан с остальной частью Ростова-на-Дону в основном узкими, однополосными улицами, на многих участках которых из-за большегрузов образуются большие ямы. "Итог всего вышеперечисленного - многокилометровые пробки. Путь из микрорайона в центр города, если выезжать в 7 утра, занимает порядка двух часов. По-прежнему существует проблема с общественным транспортом", - сообщил Панасюк, подчеркнув, что ситуация значительно ухудшается в холодное время года.

"Департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону совместно с департаментом автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону рассматривается возможность внесения изменений в Генеральный план города Ростова-на-Дону в части изменения дорожной сети жилого микрорайона "Суворовский", - сообщили ТАСС в администрации Ростова-на-Дону.

Так, к 2020 году власти планируют соединить два участка Орбитальной улицы, построив магистральную улицу с непрерывным движением. Кроме того, рассматривается возможность реконструкции дороги по улице Вавилова, которая сейчас является основной ведущей в центр города, а также строительство транспортной развязки. "Реализация вышеназванных проектов позволит повысить пропускную способность улично-дорожной сети и перераспределить транспортные потоки, связав жилой район "Суворовский" с основной магистральной сетью города Ростова-на-Дону", - подчеркнули в администрации.

Медицина и спорт

"Существуют проблемы со скорой помощью: ее жителям района приходится ждать достаточно долго. После общения с десятью жителями района пенсионного возраста выяснилось, что они ожидали карету скорой помощи от 40 минут до двух часов", - рассказали в ОНФ.

Депутат Камышный отметил, что сегодня в "Суворовском" работают филиалы детской и взрослой поликлиник на 100 посещений в смену, однако этого, по его словам, недостаточно. При этом существует проблема с обеспечением оборудованием филиала детской поликлиники, в частности, нет возможности полноценно сдать анализы, добавил собеседник агентства.

Власти города отметили, что на территории района запланировано строительство четырех поликлиник. "В составе обязательных требований задания на подготовку вышеуказанной (планировочной) документации по планировке территории указана необходимость размещения подстанции скорой медицинской помощи в жилом районе "Суворовский", - сказали ТАСС в администрации.

По данным городских властей, также расчистят русло реки, которое проходит недалеко от уже действующего спортивного комплекса "Суворов", будет создано три озера с дамбами. "Также запланировано строительство многофункционального спортивного манежа с открытыми площадками и зонами для отдыха. Завершить реализацию проекта инвестор планирует к 2022 году", - говорится в сообщении.

"Суворовский" - это экологически чистый микрорайон города, там никакой промышленности нет. Если создать хорошую инфраструктуру, два-три въезда, скоростные трассы, то многие захотят туда переехать", - добавил Вячеслав Камышный.