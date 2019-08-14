ВЦИОМ: более половины россиян считают, что крещение нужно проходить в детском возрасте

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Обряд крещения лучше проводить в детском возрасте, считают 60% опрошенных россиян, при этом треть (34%) респондентов высказались за проведение обряда во взрослом возрасте. Об этом говорится в опубликованных в среду результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Относительно оптимального периода для приобщения к православной вере большинство высказываются в пользу прохождения обряда крещения в детском возрасте (60%) <...> При этом треть опрошенных считают, что лучше принимать решение о принятии таинства крещения во взрослом возрасте (34%)", - говорится в сообщении.

Порядка 63% респондентов являются последователями православной религии, к исламу причисляют себя 5%, к католицизму -1%, к протестантизму - 1%. Около 15% назвали себя неверующими, еще 6% колеблются между верой и неверием.

По данным соцопроса, 84% сторонников православной веры прошли обряд крещения. Из них 66% приняли таинство крещения по решению родителей или родственников, а 20% - самостоятельно. Пятая часть тех, кто принял решение о крещении самостоятельно, рассказали, что ими двигали желание воцерковиться, осознание того, что это необходимо, а также состояние души. Еще 15% из них хотели таким образом утвердить собственную веру в Бога, 14% последовали примеру крещеных родственников.

"Анализируя результаты исследования, стоит серьезно осмыслить усиливающийся тренд формирования кризиса веры вообще и православия в частности. Поколение Z, или как его еще называют первое полностью цифровое поколение, декларирует заметное увеличение доли неверующих при почти трехкратном сокращении доли относящих себя к православным <...> Отставание в модернизации старых форматов взаимодействия с молодежью может стать роковой вехой в определении нового места и роли института веры в обществе", - приводятся на сайте центра слова директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилла Родина.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 июля 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.