Рождаемость в России в первом полугодии 2019 года снизилась на 8,3%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Рождаемость в России в первом полугодии 2019 года составила 9,9 на 1 тыс. человек, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 8,3 %, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в среду на сайте ведомства.

Согласно статистическим данным, показатель рождаемости в январе-июне 2018 года составлял 10,8 на 1 тыс. человек.

Число новорожденных за первое полугодие 2019 года составило 719 тыс., что на 63,1 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В то же время, количество умерших также сократилось. В первом полугодии в России умерло 918 тыс. человек, против 946 тыс. в аналогичном периоде 2018 года. Снижение смертности составило 3,1%

Естественная убыль населения, по данным Росстата, за январь-июнь 2019 года составила почти 199 тыс. человек против 164 тыс. в 2018 году.

Ранее Росстат сообщал, что число жителей России на 1 января 2019 года составило 146,794 млн человек, снизившись за год на 86 тыс. Это первое существенное сокращение населения России за 10 лет.