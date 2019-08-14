Краснодарский край стал летом самым популярным направлением у российских туристов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края летом 2019 года стали, по предварительным данным, самым популярным направлением у российских туристов. Также хорошую динамику демонстрирует Крым, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Сезон пока не закончен, впереди есть еще весь сентябрь, но, по предварительным итогам, самым популярным направлением по количеству туристов является Краснодарский край - он бьет все рекорды. Прирост пока ориентировочно оценивается в 15%, у некоторых туроператоров рост больше - 20-25%. В Крыму примерно такая же картина, в пределах 10% рост", - сказала она.

По предварительному прогнозу, к концу года курорты Краснодарского края могут посетить порядка 17 млн туристов против 16 млн в прошлом году, отметила Ломидзе. По ее словам, Крым в этом году может посетить рекордное количество туристов - около 6,5 млн человек. В Крыму в этом году впервые существенно вырос сегмент организованного туризма по линии туроператоров: сейчас доля организованных туристов в регионе составляет 20-22% против 10-15% годом ранее.

Также этим летом у российских путешественников популярны Турция, Испания, Тунис, Италия, Кипр, Черногория, Болгария, Таиланд, Вьетнам и Греция. Рост спроса по этим направлениям составляет 10-18%. Это говорит о том, что россияне, "несмотря на непростое экономическое положение, не намерены отказываться от отдыха", отметила исполнительный директор АТОР.

Однако наблюдается тенденция к экономии: российские туристы сокращают продолжительность отдыха с традиционных двух недель до 8-10 дней, берут меньше экскурсий на отдыхе и предпочитают варианты размещения, где услуги по максимуму включены в стоимость путевки, добавила Ломидзе.