Компания Mattel выпустит кукол Барби в образе персонажей "Звездных войн"

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Американская компания Mattel, уже более полувека производящая кукол Барби, приступает к выпуску моделей этих игрушек в облачении образе персонажей из серии фильмов Star Wars. Новинки коллекции представлены на официальном профиле производителя в Instagram.

Новые куклы одеты в наряды принцессы Леи Органы и лорда ситхов Дарта Вейдера. Одежда для еще одной куклы из этой серии, по замыслу модельеров, олицетворяет дроида R2-D2.

Как сообщила Mattel, уже открыт предзаказ на приобретение кукол из новой коллекции. Они будут продаваться в эксклюзивной упаковке по цене $100. При покупке компания обещает выдавать сертификаты подлинности для каждой Барби, олицетворяющей героев "Звездных войн".

Барби-Дарт Вейдер носит темные очки, одета в броню и длинный черный плащ и обута в высокие кожаные сапоги. У куклы-R2-D2 ярко-синие волосы, она одета в юбку-колокол и накидку. Один глаз у Барби дизайнеры раскрасили под инфракрасный сенсор, которым был снабжен астромеханический дроид. Принцесса Лея в исполнении Mattel носит пышное длинное платье из белой ткани с поясом серебристого цвета и украшениями на шее и запястьях.

Киновселенная "Звездные войны", созданная режиссером и сценаристом Джорджем Лукасом, включает в себя 11 художественных фильмов, мультфильмы, комиксы, книги и многое другое. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, при бюджете в $11 млн собрал в мировом прокате $775,4 млн, обеспечив себе культовый статус. Оригинальная трилогия Лукаса завершилась в 1983 году. Только в конце 1990-х он решился на перезапуск франшизы, сняв три приквела - фильма об истории, предшествовавшей событиям первых трех эпизодов.