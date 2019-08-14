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В Японии ожидают рекордный уровень осадков из-за тайфуна "Кроса"

Местных жителей предупреждают об угрозе разлива рек и оползней

ТОКИО, 14 августа. /ТАСС/. Тайфун "Кроса", который движется по направлению к Японии со стороны Тихого океана, может принести с собой рекордный уровень осадков. Об этом в среду объявило национальное метеорологическое управление страны.

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По данным японских метеорологов, уровень осадков может превысить 1200 мм. Местных жителей предупреждают об угрозе разлива рек, оползней и призывают эвакуироваться в специально организованные центры.

Из-за надвигающегося тайфуна, который в четверг должен обрушиться на западную и юго-западную части страны, были отменены около 400 внутренних авиарейсов.

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Япония
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